Christopher Nkunku ist gegen Augsburg eine Option

Spielmacher Christopher Nkunku steht vor einem Comeback beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. "Christo wirkt im Training gut. Er ist sicher eine Option", sagte Trainer Marco Rose vor dem Duell mit dem FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der Franzose fehlte zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel. Gegen den FCA steht nun ein Kurzeinsatz im Raum. Fehlen wird derweil Offensivspieler Emil Forsberg. Der Schwede leidet an einem Infekt.

RB will den positiven Trend nach zuletzt zwei Siegen im DFB-Pokal und in der Liga fortsetzen und wichtige Punkte für die erneute Champions-League-Qualifikation sammeln. "Ich habe großes Vertrauen in den Charakter und die Qualität meiner Mannschaft. Die Jungs müssen realisieren, um was es geht", sagte Rose: "Wir wollen und müssen nachlegen. Ich sehe uns grundsätzlich gut aufgestellt."

