Bochum gegen Union: Abstiegsangst trifft Europa-Hoffnung

Foto: FIRO/FIRO/SID

Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 16. April:

FUSSBALL: Im Bundesliga-Abstiegskampf ist der VfL Bochum beim Champions-League-Kandidaten Union Berlin gefordert. In der Partie ab 17.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei ist die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch klarer Außenseiter, Union würde mit einem Sieg die Chancen im Kampf um die Königsklasse weiter erhöhen. Zwei Stunden später ist Europa-League-Viertelfinalist Bayer Leverkusen in Wolfsburg gefordert, zuletzt gewann die Werkself fünfmal in Serie. Bereits ab 15.30 Uhr trifft Aufsteiger Werder Bremen auf den SC Freiburg.

HANDBALL: Beim Final Four in der Kölner Lanxess Arena wird der Nachfolger von Rekordmeister THW Kiel gesucht. Nach den Halbfinal-Duellen zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar Löwen sowie Meister SC Magdeburg und dem TBV Lemgo Lippe steht ab 12.45 Uhr zunächst das Spiel um Platz 3 an, ehe ab 15.40 Uhr das Endspiel folgt.

EISHOCKEY: Nach dem 1:2 im umkämpften ersten Finalspiel der Play-off-Serie ist der ERC Ingolstadt gegen Hauptrundensieger Red Bull München gefordert. Gelingt vor heimischer Kulisse ein Sieg im ersten bayerischen Endspiel-Duell seit 88 Jahren, bleibt in dem Modus "best of seven" weiterhin alles offen. Los geht es um 14.15 Uhr.

