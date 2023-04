Sebastian Hoeneß hat für das Kellerduell klare Ziele

Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart will den Schwung des Last-Minute-Erfolgs gegen Borussia Dortmund nutzen und im Kampf um den Klassenerhalt schnell nachlegen. "Gegen Dortmund kannst du nur zurückkommen, wenn du eine gewisse mentale Geschlossenheit und Stärke hast", sagte Hoeneß vor dem Kellerduell am Freitagabend beim FC Augsburg (20.30 Uhr/DAZN).

Das Duell beim FCA werde "ein ganz anderes Spiel", aber "natürlich hilft es uns zu wissen, dass wir Dinge bewegen können, wenn wir gemeinsam Gas geben, auch in extrem schweren Situationen."

Mit einem Sieg in Augsburg würde sich der VfB etwas Luft verschaffen und die Rivalen unter Druck setzen. "Es ist eine wunderbare Vorstellung, am Freitagabend zu gewinnen und dann mit einer gewissen Gelassenheit einfach mal zu schauen, was am Samstag passiert", sagte Hoeneß: "Freitagabend, Flutlichtspiel, das wird schon eine gute Atmosphäre."

