Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Mittelfeldspieler Dennis Geiger weitere vier Jahre an sich gebunden. Der 24-Jährige verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Kraichgauern bis Juni 2027. Geiger galt zuletzt als Kandidat für einen Wechsel, angeblich hatten mehrere Klubs Interesse am TSG-Eigengewächs. Über eine eventuelle Ausstiegsklausel wurde zunächst nichts bekannt.

"Das ist eine super Nachricht. Wir sind nicht der einzige Verein, der um Dennis gefightet hat. Er hatte andere Optionen, aber er hat sich für die TSG entschieden. Das ist ein Signal für die anderen Spieler und auch nach außen", sagte Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo: "Dennis ist einer der interessantesten Sechser der Liga und ein toller Typ. Ich sehe extrem viel Potenzial bei ihm. Es besteht sicher die Möglichkeit, dass er auch einmal für die Nationalelf auflaufen wird."

Wie Matarazzo hat auch Alexander Rosen eine hohe Meinung von Geiger. "Dennis ist ein Paradebeispiel für den Hoffenheimer Weg. Als Kind der Region, das in unserer Akademie groß geworden ist, steht er für Identifikation, Leidenschaft und Loyalität", sagte der TSG-Sportchef: "Mit seiner Willens- und Zweikampfstärke sowie seinen großen fußballerischen Qualitäten hat er sich zuletzt mehr und mehr zu einer Führungsfigur unserer Mannschaft entwickelt."

Geiger kam im Sommer 2009 in die U12 der TSG, sein Bundesliga-Debüt feierte er mit 19 Jahren. Bisher absolvierte der frühere Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft 98 Bundesliga-Spiele für die Hoffenheimer (sechs Tore) und sieben Partien im DFB-Pokal. Zweimal kam er in der Champions League zum Einsatz, achtmal in der Europa League.

"Ich habe mir lange Gedanken über meine Zukunft gemacht. Die TSG ist meine sportliche Heimat und ich will weiter hier Fußball spielen", äußerte sich Geiger zur Vertragsverlängerung: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf unserem gemeinsamen Weg noch einiges erreichen können."

