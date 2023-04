Stürmer Füllkrug will zurück in die Startformation

Nationalspieler Niclas Füllkrug vom Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen steht vor einer Rückkehr in die Startformation der Hanseaten. "Es gibt noch ein kleines Fragezeichen, aber Niclas trainiert voll mit", sagte Werder-Trainer Ole Werner zwei Tage vor dem Auswärtsspiel der Norddeutschen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Berlin bei Hertha BSC.

Wegen Wadenproblemen war der 30 Jahre alte Torjäger am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den SC Freiburg (1:2) nicht zum Einsatz gekommen. Der Bundesliga-Zwölfte wird von rund 20.000 Fans im ausverkauften Olympiastadion unterstützt.

Coach Werner freut sich daher auf "ein geiles Auswärtsspiel", fügte aber auch hinzu: "Wir wollen natürlich auch nach dem Spiel sagen können, dass es geil war."

