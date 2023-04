Joe Scally verlängert vorzeitig bis 2027

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Abwehrspieler Joe Scally ein weiteres Jahr an sich gebunden. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 20-Jährige seinen ursprünglich bis 2026 laufenden Vertrag bis Juni 2027.

"Joe hat bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen. In seinem Alter und in dieser Geschwindigkeit den Weg vom hoffnungsvollen Talent in der U23 bis zum Stammspieler in der Bundesliga und sogar zum WM-Fahrer zu gehen, ist beispielhaft für den Werdegang, den wir bei externen Top-Talenten anstreben", sagte Sportdirektor Roland Virkus.

Scally war im Januar 2021 vom New York City FC nach Mönchengladbach gewechselt und spielte dort zunächst für die U23 in der Regionalliga West. Sein Bundesliga-Debüt hatte der US-Amerikaner im August 2021 gegeben, bislang bestritt er 56 Partien in der obersten Spielklasse (ein Tor) und fünf im DFB-Pokal (ein Tor) für die Fohlen. Für die Nationalmannschaft der USA lief er viermal auf.

