Der FC Bayern München hat sich mit neuem Trainer aus zwei Bewerben verabschiedet. Nach dem Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel sollte eigentlich alles besser werden bzw. noch das Triple geholt werden, da sich die Bayern-Bosse über das erreichen dieser Ziele Sorgen machte. Nun kann man zwei der drei Titel bereits abschreiben. Aber auch in der Deutschen Bundesliga ist noch lange nichts in trockenen Tüchern.

Nach der 0:3-Niederlage in der Königsklasse gegen Manchester City kam es in der Kabine der Bayern zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Sadio Mané und Leroy Sané. Die Bayern-Führung belegte demnach Sadio Mane mit einer Rekordstrafe von 350.000 Euro. Mané hatte seinen Kollegen nach der Pleite in Manchester ins Gesicht geschlagen, doch für Oliver Kahn ist die Sache nach der Strafe „erledigt“.

Im Rückspiel wollte der deutsche Rekordmeister noch das Wunder schaffen und zeigte eine sehr ambitionierte und willensstarke Leistung. Doch gerade Leroy Sané hätte seinen ehemaligen Arbeitgeber im Alleingang erledigen können, tat es aber nicht. Die doch zahlreichen Chancen wurden nicht genutzt und die Citizens schlugen dann eiskalt zu. Viele Experten meinten auch, dass es den Bayern an einem echten Mittelstürmer und Knipser fehlen würde. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski meinte man an der Säbener Straße, dass man das im Kollektiv auffangen könne.

Zunächst sah es auch danach aus. Zu Beginn der Saison zeigte Eric Maxim Choupo-Mouting auch Torjäger-Qualitäten und auch der Neuzugang aus Liverpool, Sadio Mané, schien einzuschlagen. Im Laufe der Saison verblasste der Glanz der beiden aber immer mehr. Dazu ließ Julian Nagelsmann und nun auch Thomas Tuchel das Urgestein Thomas Müller immer wieder auf der Bank Platz nehmen.

Nagelsmann oder Tuchel?

Nach dem Aus im DFB-Pokal und dem Ausscheiden in der Champions League bleibt dem „Stern des Südens“ nur noch die Liga. Doch mit „nur“ zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Borussia Dortmund ist auch dieser Titel gefährdeter denn je. Ein Unentschieden gegen abstiegsgefährdete Hoffenheimer war den Bayern-Bossen zu wenig. Durch die Mithilfe des VfB Stuttgart, die dem BVB zwei Punkte „geklaut“ haben, blieb die Tabellenführung in München. Doch man hätte sich vielleicht schon entscheidend absetzen können. Auch dies gelang nicht. Hat man sich in der Trainer-Sache verspekuliert? Thomas Tuchel steht enorm unter Druck und ist in diesen Tagen sicher nicht zu beneiden. Er muss den Bayern-Express wieder in die richtige Spur bringen – und zwar schnell. Ansonsten könnte der Job im Sommer schon wieder frei werden. Vorgänger Julian Nagelsmann hingegen wird mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht und hatte wohl schon sein erstes Vorstellungsgespräch. Dazu meldete sich ein Trainerkollege, der ihm von diesem Job eher abraten würde. Österreichs Nationalteam-Trainer Ralph Rangnick äußerte sich dazu kritisch.



"Im Moment kann man niemanden empfehlen, zum FC Chelsea zu wechseln. Sie müssen zuerst eine Strategie entwickeln und den Kader auf eine vernünftige Größe reduzieren, mit der ein Trainer arbeiten kann", sagte der österreichische Nationaltrainer im "ZDF". Seit der Übernahme vom Amerikaner Todd Boehly im Mai 2022, verpflichtete der Klub 17 Spieler um sage und schreibe 625 Millionen Euro.

