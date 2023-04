Mit Müller soll in Mainz wieder gepunktet werden

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel setzt im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 wieder auf Thomas Müller. Nachdem der Offensivspieler in den beiden Champions-League-Duellen mit Manchester City zunächst auf der Bank gesessen hatte, kehrt er für die wichtige Partie im Titelrennen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zurück in die Startelf.

Tuchel hatte am Freitag trotz der Nicht-Berücksichtigung in der Königsklasse betont, weiter ein "großer Thomas-Müller-Fan" zu sein. Im Vergleich zum Viertelfinal-Rückspiel gegen City vor drei Tagen (1:1) verändert der Bayern-Coach seine Mannschaft auf vier Positionen. Neben Müller stehen auch Sadio Mane, Alphonso Davies und Josip Stanisic wieder von Beginn an auf dem Feld.

