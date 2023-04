Daniel Farke traut Union die Königsklasse zu

Während Trainer Urs Fischer von Union Berlin auch nach dem Sieg bei Borussia Mönchengladbach nichts von der Champions League wissen wollte, sieht zumindest Daniel Farke die Köpenicker auf dem besten Weg in die Königsklasse. "Union ist zu 100 Prozent ein Kandidat. Wenn du nach 29 Spieltagen in so einer Position bist, hast du alle Chancen. Ich traue ihnen das auf jeden Fall zu", sagte Gladbach-Coach Farke am Sonntagabend.

Union hat nach dem 1:0-Sieg bei der Borussia als Tabellendritter schon vier Punkte Vorsprung auf Rang fünf. "Sie haben es über 29 Spieltage bewiesen. Warum sollten sie dazu nicht auch auf der Zielgeraden in der Lage sein? Es ist hochverdient, dass sie in dieser Position stehen. Das ist ein Zeichen von Qualität und einer Toparbeit", sagte Farke.

Sein Gegenüber Fischer wich dagegen allen Fragen nach der Champions League aus. "Es gibt eine Zielsetzung. Ich glaube, ich habe mich deutlich geäußert, dass wir versuchen uns zum dritten Mal im vierten Jahr für das europäische Geschäft zu qualifizieren", sagte der Schweizer einzig.

Ähnlich vorsichtig äußerte sich Mittelfeldspieler Rani Khedira, der von einer "schönen Momentaufnahme" sprach. "Wir haben gesagt, dass wir international spielen wollen. Die Champions League wird natürlich immer in den Mund genommen, aber das ist für uns aktuell kein Thema. Wir wollen so erfolgreich wie möglich sein. Und wenn du Dritter bist, willst auch am Ende Dritter sein", sagte der 29-Jährige.

