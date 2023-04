Marcus Thuram (r.) im Heimspiel gegen Union Berlin

Stürmer Marcus Thuram (25) vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat sich einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zugezogen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erlitt der Franzose die Verletzung am Sonntag beim Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin (0:1).

Thuram, der den Verein im Sommer ablösefrei verlassen wird, fällt damit "bis auf Weiteres" aus. Der Franzose ist mit 13 Saisontreffern bester Torschütze seines Teams.

