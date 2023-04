Vom Titel überzeugt: Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller

Foto: AFP/SID/SASCHA SCHUERMANN

Roman Weidenfeller (42) ist vom Titelgewinn seines Ex-Klubs Borussia Dortmund im Fernduell mit Bayern München "überzeugt". Zur aktiven Zeit des ehemaligen Torwarts "war es häufig die Stärke von Borussia Dortmund, genau in den Momenten eiskalt zuzuschlagen, in denen andere geschwächelt haben oder Unruhe im Verein hatten", sagte Weidenfeller der Sport Bild und spielte damit auch auf die zwei sieglosen Spiele der Bayern zuletzt in der Bundesliga an.

"Es sind noch fünf Spiele, allesamt Endspiele, die der BVB aus meiner Sicht alle gewinnen muss", sagte Weidenfeller: "Was nicht leicht wird, aber wenn jetzt die Chance da ist und du sie nutzen willst, dann darf es eben keine Ausrutscher mehr geben." Fünf Spieltage vor Schluss hat Dortmund einen Punkt Vorsprung auf Bayern, zuletzt wurde der BVB 2012 unter Trainer Jürgen Klopp Deutscher Meister. Damals gehörte Weidenfeller ebenso zum Meister-Team wie ein Jahr zuvor.

