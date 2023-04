Die Bayern sind Favorit gegen Hertha BSC

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Beim deutschen Rekordmeister Bayern München geht es derzeit drunter und drüber. Einen Schritt aus der sportlichen Krise geht der Titelverteidiger der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen Hertha BSC (15.30 Uhr/DAZN) dennoch äußerst mühelos - das zumindest erwartet der Sportwettenanbieter bwin. Die Quote auf einen Heimsieg der Münchener liegt bei 1,12, bei einem Überraschungserfolg der Hertha wird dagegen das 16-Fache des Einsatzes ausgezahlt.

Auch Spitzenreiter Borussia Dortmund geht als klarer Favorit in den Spieltag. Die Quote auf einen BVB-Sieg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) liegt bei 1,53. Ein Bochumer Sieg wird mit dem 5,75-Fachen des Einsatzes belohnt.

