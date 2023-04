Streich und der SC Freiburg stehen auf Rang vier

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg will am kommenden Spieltag der Fußball-Bundesliga noch keine Rücksicht auf das bevorstehende Highlight im DFB-Pokal nehmen. "Das Spiel am Dienstag wird gar keine Relevanz für die Aufstellung am Samstag haben", betonte Streich vor dem Gastspiel beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky): "Es wissen alle, was ein Sieg am Samstag für eine Bedeutung für uns hätte. Für uns geht es um viel."

Der Sport-Club liegt derzeit mit zwei Punkten Vorsprung auf dem letzten Champions-League-Rang vor RB Leipzig, das am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und ZDF) auch Gegner im Pokal-Halbfinale ist. Bereits im Ligaspiel in Köln kehrt Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein nach seiner Gelbsperre in den Kader zurück, für Innenverteidiger Manuel Gulde dürfte die Partie nach seiner Muskelverletzung etwas zu früh kommen.

Er erwarte im Rheinland "ein attraktives Spiel", betonte Streich: "Sie suchen offensiven Fußball, und das gibt uns Möglichkeiten. Da wird's laut, leidenschaftlich - und da freuen wir uns drauf. Diese Leidenschaft wollen wir mitgehen und am Ende ein bisschen besser sein als Köln."

