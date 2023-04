Auf Wunsch der Leverkusener wird die Partie vorgezogen

Das Lokalduell in der Fußball-Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln findet zwei Tage früher als ursprünglich angesetzt statt. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mitteilte, wird das Derby am 31. Spieltag vom 7. Mai (Sonntag) auf Freitag, 5. Mai (20.30 Uhr) vorverlegt. Bereits am Donnerstag hatten der kicker und bild.de übereinstimmend von der neuen Terminierung berichtet.

"Uns ist vollkommen bewusst, dass diese kurzfristige Vorverlegung für viele der davon betroffenen Parteien einen hohen, außerplanmäßigen Aufwand mit sich bringt, auch für die Fans der beiden Klubs", sagte Bayers Klubchef Fernando Carro: "Das bitten wir im Sinne der Sache zu entschuldigen und bedanken uns gleichzeitig bei allen Entscheidungsträgern für die Unterstützung unseres Vorhabens."

Die Frauen von Bayer Leverkusen können ihr Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt dadurch nicht wie ursprünglich geplant am Freitag austragen. Die Begegnung findet nun am folgenden Samstag, 6. Mai, um 13.00 Uhr statt.

Die Verschiebung des Spiels der Männer-Bundesliga resultiert aus einem "eindringlichen Wunsch" der Leverkusener. Bayer trifft am 11. Mai im Halbfinal-Hinspiel der Europa League in der italienischen Hauptstadt auf den AS Rom und bat daher um mehr Regenerationszeit. Die finale Entscheidung sei "nach Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden" erfolgt, teilte die DFL mit.

Das ebenfalls für den 5. Mai (20.30 Uhr) angesetzte Freitagabendspiel zwischen dem FSV Mainz 05 und Schalke 04 bleibt von der Neuansetzung unberührt. DAZN überträgt auch diese Partie. Der Streamingdienst als Rechteinhaber war der Bitte um Verlegung "im Sinne unserer guten Partnerschaft" ebenfalls nachgekommen, teilte DAZN mit: "Wir werden daher am Freitagabend um 20.30 Uhr einmalig zwei Partien live übertragen, sowohl als Einzelspiel als auch als Konferenzprogramm."

