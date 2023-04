Kahn hat bei Bayern noch Vertrag bis Ende 2024

Vorstandschef Oliver Kahn gibt sich vor der im Mai anstehenden Aufsichtsratssitzung bei Fußball-Rekordmeister Bayern München demonstrativ gelassen. "Ich konzentriere mich zu 100 Prozent auf meine Arbeit. Und das heißt jetzt: Wie können wir deutscher Meister werden? Alles andere interessiert mich nicht", sagte Kahn am Freitag im Gespräch mit Münchner Merkur/tz.

Dabei war Kahn bemüht, die Bedeutung des Gremientreffens herunterzuspielen. "Am 22. Mai findet die turnusmäßige Sitzung des Aufsichtsrats statt, wie jedes Jahr am Ende der Saison", sagte der frühere Nationaltorwart. Dieses Mal, so wird spekuliert, geht es dabei auch um Kahns Zukunft. Sein Vertrag läuft noch bis Ende 2024.

Kahn gab sich nun unbeeindruckt. "Der FC Bayern ist für mich nicht irgendein Job, sondern eine Herzenssache", sagte er: "Das gilt nicht nur für Momente, in denen die Sonne scheint. Ich kämpfe für den FC Bayern. Das habe ich schon als Torwart 14 Jahre lang gemacht, das mache ich jetzt und das werde ich auch noch in Zukunft tun."

