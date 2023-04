Die Eintracht muss auf ihren Topstürmer verzichten

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Heimspiel gegen den FC Augsburg den Ausfall von Topangreifer Randal Kolo Muani verkraften. Wie die Hessen mitteilten, fehlt der Franzose am Samstagnachmittag wegen Adduktorenbeschwerden. Unter der Woche hatte er deshalb auch bereits schon einige Trainingseinheiten verpasst. Vertreten wird der 24-Jährige in der Sturmspitze von Rafael Borre.

Kolo Muani gelangen in der Bundesliga in dieser Saison bereits 13 Tore und zwölf Vorlagen, damit liegt er in beiden Kategorien vereinsintern an der Spitze.

