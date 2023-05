Ko Itakura erhält für ein Spiel eine Sperre

Innenverteidiger Ko Itakura (26) von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für ein Spiel gesperrt worden. Das gab der DFB am Dienstag bekannt. Itakura hatte am Samstag im Spiel beim VfB Stuttgart (1:2) in der 82. Minute wegen einer Notbremse am Stuttgarter Tiago Tomás (20) die Rote Karte gesehen.

Schiedsrichter Tobias Welz (Wiesbaden) hatte dem Japaner zunächst nur Gelb gezeigt, sich nach Ansicht der Bilder aber korrigiert. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Tanguy Coulibaly zum 2:1-Siegtreffer für Stuttgart. Gladbachs Trainer Daniel Farke muss damit am kommenden Samstag in der Partie gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky) auf Itakura verzichten.

