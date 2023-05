bwin: Gleiche Chancen für BVB und FCB im Meisterkampf

Foto: FIRO/FIRO/SID

Im Gleichschritt im Kampf um die Meisterschaft? Rekordmeister FC Bayern München und Herausforderer Borussia Dortmund gehen als klare Favoriten in ihre kommenden Aufgaben in der Fußball-Bundesliga. Der Sportwettenanbieter bwin zahlt bei einem Sieg des Tabellenführers aus München bei Werder Bremen (Samstag 18.30 Uhr/Sky) das 1,32-fache des Einsatzes. Verfolger BVB geht mit einer 1,50-Quote in sein Duell mit dem VfL Wolfsburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Hohe Gewinnchancen verspricht ein Tipp gegen die beiden Topteams, die den Meistertitel in diesem Jahr unter sich ausmachen. Schlagen die Bremer den FCB, zahlt bwin das 7,50-fache des Einsatzes zurück - ein Wölfe-Sieg in Dortmund hat eine Quote von 5,75.

Auch beim rheinischen Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) sehen die Buchmacher in der Werkself einen klaren Favoriten (1,63/5,0). Enger geht es dagegen im großen Abstiegsduell des 31. Spieltages zu. Für einen Heimsieg von Hertha BSC gegen Stuttgart (Samstag 15.30 Uhr/Sky) winkt eine 3,0-Quote - siegt der VfB, wird das 2,35-fache des Einsatzes ausgezahlt.

© 2023 SID