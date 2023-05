Kaderabek (l.) und Vogt fallen gegen Frankfurt aus

Die TSG Hoffenheim plagen in der heißen Phase des Abstiegskampfs der Fußball-Bundesliga arge Personalsorgen in der Abwehr. Wie Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag sagte, seien sowohl Kevin Vogt nach einem Eingriff an der Schleimbeutelfalte im Knie als auch Pavel Kaderabek (Muskelverletzung im Oberschenkel) für den Rest der Saison fraglich.

Im Punktspiel gegen DFB-Pokalfinalist Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) müssen die Kraichgauer, die nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz haben, in der Defensive zudem auf den gelbgesperrten Kevin Akpoguma verzichten. Auch Innenverteidiger Ozan Kabak habe Anfang der Woche nicht trainieren können, Matarazzo geht jedoch davon aus, "dass er eine Option für das Spiel ist".

