Ekstase pur: Bülter (r.) traf spät zum Sieg

Nach dem nächsten Last-Minute-Erfolg traut sich der abstiegsgefährdete Bundesligist Schalke 04 auch einen Überraschungscoup bei Rekordmeister Bayern München zu. "Wir wissen, dass wir krasser Außenseiter sind, aber wir wollen da auch irgendwie Punkte sammeln - auch wenn das keiner erwartet", sagte Trainer Thomas Reis nach dem immens wichtigen 3:2 (1:0) beim FSV Mainz 05.

"Wir haben nichts zu verlieren", meinte Mittelfeldspieler Tom Krauß vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in München: "Mit den Fans im Rücken, es werden viele mitkommen, wir sind der Underdog, da können wir vielleicht was mitnehmen." Rodrigo Zalazar betonte, dass es im Moment nicht einfach gegen Schalke sei. "Dieses Team, dieser Klub, diese Fans, das ist einmalig", sagte er.

Zumindest für eine Nacht verließen die Königsblauen dank des späten Siegtreffers von Marius Bülter (90.+12) per Foulelfmeter die Abstiegszone. "Es ist schon schön zu sehen", sagte Lizenzspielerchef Gerald Asamoah mit einem Grinsen. Obwohl die Konkurrenz am Samstag nachlegen kann, betonte auch Reis: "Wir können auf die Tabelle schauen, das gibt ein gutes Gefühl."

Wie schon gegen Werder Bremen in der Vorwoche (2:1) schlug Schalke in Mainz spät zu, zuvor hatten sie zweimal eine Führung verspielt. Der Glaube an den Klassenerhalt ist trotz des schwierigen Restprogramms mit den Auswärtsspielen in München und bei RB Leipzig sowie der Heimpartie gegen Eintracht Frankfurt groß.

"Wir haben erreicht, dass wir weiter im Rennen sind um den Klassenerhalt. Wir wissen, dass wir noch weitere Schritte gehen müssen", sagte Reis: "Wenn du keine Punkte mehr holst, wirst du die Klasse nicht halten." Zalazar aber betonte selbstbewusst, Schalke werde "nicht in die zweite Liga gehen, ich glaube an dieses Team".

