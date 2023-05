Der FC Bayern München kann im Kampf um die Meisterschaft (Restprogramm: FC Schalke 04 & RB Leipzig daheim, 1. FC Köln auswärts) wieder auf Innenverteidiger Dayot Upamecano setzen. Der französische Nationalspieler nahm am Dienstag erstmals wieder am Mannschaftstraining des Rekordmeisters teil und dürfte im Heimspiel der Münchner gegen den abstiegsgefährdeten, Tabellen-15. FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Ligaportal-Liveticker) wieder Teil des Kaders sein.

Dayot Upamecano (r.) zurück im Mannschaftstraining

Foto: AFP/SID/ODD ANDERSEN

Upamecano fehlt 2 BL-Spiele

Der frühere RB Leipziger und RB Salzburger Dayot Upamecano hatte sich Ende April einen Muskelfaserriss zugezogen und fehlte dem FC Bayern dadurch in den Partien gegen Hertha BSC Berlin (2:0) und beim SV Werder Bremen (2:1).

Nach dem Schalke-Spiel empfängt der FC Bayern im Titelkampf noch RB Leipzig in der Allianz Arena, am 34. und letzten Spieltag muss die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel dann zum 1. FC Köln, gegen den Kimmich & Co. im Hinspiel daheim am 24. Januar nicht über ein 1:1 hinauskamen.

