Steffen Baumgart bleibt dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln (mit den Österreicheren Dejan Ljubicic und Florian Kainz) weiter erhalten. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, hat der Trainer seinen Vertrag per Handschlag um ein Jahr bis 2025 verlängert. "Wir haben im letzten Jahr eine klare Absprache getroffen: Wenn es für alle Seiten passt, verlängern wir den Vertrag um ein weiteres Jahr. Das steht für mich außer Frage", sagte Baumgart.

Steffen Baumgart verlängert in Köln bis 2025

"Wir können hier noch viel erreichen"

Baumgart hatte den FC zur Saison 2021/22 als Nachfolger von Friedhelm Funkel übernommen und auf Anhieb auf den 7. Platz und damit in die Conference League geführt. Aktuell liegt der 1.FC Köln auf Rang 11. "Es macht mir einfach viel Spaß, für den FC und mit meinem Team zu arbeiten. Das sieht man jeden Tag", sagte der 51-Jährige: "Wir können hier noch viel erreichen."

Zuletzt hatten beide Seiten bereits betont, dass sie an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit sehr interessiert seien. Der Kölner Fußballlehrer gilt bei den Anhängern der Rheinländern mittlerweile als Ikone und genießt sehr große Popularität.

Eine formelle Unterschrift sei nicht mehr nötig, hatte Baumgart erst im Januar betont. "Wir haben eine ganz klare Aussage getätigt: Wir verhandeln nicht mehr", so Baumgart zum Express: "Wenn der Verein möchte, dass ich bleibe, geht's wieder ein Jahr weiter. Ein Nein wird's von mir nicht geben." Auch über Geld müsse man nicht reden.

Der FC zeigte sich rundum überzeugt von Baumgart. "Die Gesamtentwicklung spricht für sich. Steffen und sein Trainerteam arbeiten mit unserer Mannschaft konsequent und systematisch entlang einer klaren Spielidee. Zahlreiche Spieler haben dadurch eine positive persönliche Leistungsentwicklung genommen", sagte Geschäftsführer Christian Keller: "Es ist deshalb nur folgerichtig, dass wir, wie im letzten Sommer vereinbart, per Handschlag verlängert haben."

In den restlichen 3 BL-Spielen emfängt der 1. FC Köln am Freitag (12. Mai, 20:30 Uhr) Schlusslicht Hertha BSC Berlin, gastiert eine Woche darauf beim SV Werder Bremen und spielt am letzten Spieltag daheim gegen den FC Bayern München. Gegen den deutschen Rekordmeister holte der Geißbock-Elf im Januar beim Hinspiel in München ein 1:1, nachdem die Rheinländer bis kurz vor Abpfiff lange 1:0 führten, ehe Joshua Kimmich mit einem sehenswerten Distanzschuss dem FCB noch einen Punkt rettete. Anhand der derzeitigen Tabellenkonstellation - FC Bayern vorn mit 65 Punkten, BVB dahinter mit 64 - könnte der letzte Spieltag womöglich entscheidend um den Meistertitel sein. Der BVB spielt dann zeitgleich zuhause gegen Mainz 05.

