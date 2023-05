Bayer ist im Europa-League-Halbfinale in Rom gefordert

Bayer Leverkusen will den ersten Schritt in Richtung Europa-League-Finale gehen. Im Halbfinal-Hinspiel tritt die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso beim AS Rom um Starcoach Jose Mourinho an, die Werkself stand zuletzt vor 21 Jahren im Endspiel eines europäischen Wettbewerbs. Anstoß in der italienischen Hauptstadt ist um 21 Uhr.

Im Kampf um den Meistertitel in der Handball-Bundesliga können die Füchse Berlin vorlegen. Die Hauptstädter würden mit einem Sieg gegen den HC Erlangen nach Pluspunkten mit dem THW Kiel und dem SC Magdeburg gleichziehen und den Druck auf die Kontrahenten erhöhen. Anwurf ist um 19.05 Uhr. Parallel kämpfen in Fernduellen die HSG Wetzlar, Frisch Auf Göppingen und GWD Minden gegen den Abstieg.

