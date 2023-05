Niclas Füllkrug im Bremer Teamtraining

Foto: IMAGO/Nordphoto/IMAGO/Nordphoto/SID/IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Niclas Füllkrug macht nach seinen wochenlangen Wadenproblemen leichte Fortschritte. Der Nationalstürmer soll beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen, wie der Klub am Mittwoch vermeldete. Der Führende der Torschützenliste (16 Treffer) hat seine letzte Partie Anfang April absolviert.

Nun werde Füllkrug wieder auf dem Platz dabei sein, aber "planmäßig kürzer und weniger" als seine Mitspieler trainieren. Zudem arbeiteten Christian Groß, Marvin Ducksch und Marco Friedl am Mittwoch individuell. Das Team von Trainer Ole Werner will im Duell mit dem 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) endgültig den Ligaverbleib erreichen.

© 2023 SID