Alonso ist für den Fansupport gegen die Roma dankbar

Foto: FIRO/FIRO/SID

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso will von der elektrisierenden Atmosphäre rund um das Europa-League-Halbfinale auch in der Fußball-Bundesliga zehren. "Diese Energie darf nicht verschwinden", forderte der Spanier vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) mit dem rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach: "Wir müssen sie für das Spiel konservieren."

Beim bitteren Ausscheiden im Halbfinale gegen die AS Rom hatten Tausende Fans den Teambus weit vor Anpfiff frenetisch empfangen, auch während des Rückspiels (0:0) hatte der Anhang die Werkself lautstark unterstützt. "Diese Verbindung, dieser Zusammenhalt war ein wichtiger Moment", sagte Alonso.

Trotz der Enttäuschung vom Vortag ist der Blick längst nach vorne gerichtet. "Donnerstag waren wir traurig und konnten ein bisschen weinen. Am Freitag mussten wir uns erholen, Samstag dann vorbereiten auf Sonntag", gab der Bayer-Coach den Zeitplan vor.

Positiv gegen die Roma gewesen sei vor allem "die Mentalität der Mannschaft, bis zum Ende zu kämpfen", betonte Alonso. Dies sei auch an den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen vonnöten, wenn Bayer im Fernduell mit dem punktgleichen VfL Wolfsburg sowie den Verfolgern Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05 um den Einzug ins internationale Geschäft kämpft.

In der auch gegen Mönchengladbach ausverkauften BayArena kann Alonso auf denselben Kader wie am Donnerstag vertrauen, betonte der Coach: "Es gibt keine Verletzten. Die Spieler sind müde, aber wir haben noch zwei Tage."

