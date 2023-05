Enttäuschte Berliner spielen nur Remis

Hertha BSC steht als erster Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest. Die Berliner kamen am 33. Spieltag gegen den VfL Bochum nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und besiegelten damit den siebten Bundesliga-Abstieg der Klub-Geschichte.

Letztmals hatte Hertha in der Saison 2011/12 den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen. In der Vorsaison hatte sich die Alte Dame erst über die Relegation gerettet. Mit 26 Punkten ist auch der 16. Platz ein Spiel vor Saisonende nicht mehr zu erreichen.

Der Abstieg verschärft die großen strukturellen Probleme des Vereins. Aufgrund der bedrohlichen Finanzlage bei Hertha ist aktuell die Lizenz in Gefahr. Bis zum 7. Juni muss der Verein bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Finanzierung für die kommende Saison nachweisen.

