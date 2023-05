Karim Onisiwo will dem BVB nichts schenken

Der FSV Mainz 05 ist sich seiner Rolle am letzten Bundesliga-Spieltag im Meisterkampf bewusst. Vor der Partie beim Tabellenführer Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kündigte Angreifer Karim Onisiwo an: "Schenken wollen wir ihnen die Schale nicht."

Der BVB geht mit zwei Punkten Vorsprung auf Bayern München ins Saisonfinale, mit einem Sieg hätte Dortmund den ersten Meistertitel seit 2012 sicher. "Die ganze Woche wird Fußball-Deutschland auf uns schauen", sagte der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt. Der FSV werde "dagegenhalten und ein fairer Gegner für die Liga sein. Für unsere Ehre ist es ein sehr wichtiges Spiel."

Nach vier Pleiten in Folge geht es für die Mainzer um nichts mehr, dennoch wollen sie sich ordentlich aus der Saison verabschieden und "in dieser Woche nochmal aufrappeln", sagte Schmidt und machte den Bayern, die zeitgleich beim 1. FC Köln gefordert sind, womöglich etwas Hoffnung: "Wir haben gegen die da vorne alle gepunktet - außer Union. Ich bin überzeugt, dass wir uns momentan gegen die Top-Gegner leichter tun."

