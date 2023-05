Der BVB nutzt im nervenaufreibenden Titelkampf der Deutschen Bundesliga die Gunst der Stunde und steht kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft: Nach einem überzeugenden Sieg in Augsburg geht die Borussia mit zwei wertvollen Punkten Vorsprung vor den Bayern ins letzte Heimspiel der Saison gegen den 1. FSV Mainz 05. Doch es ist nicht nur die sportliche Leistung, die die Fans in den Bann zieht. Das gestrige Spiel brach alle Ligaportal Live-Ticker-Rekorde und avancierte zu einem der denkwürdigsten Momente in der 16-jährigen Historie der Fußballplattform.

Mit insgesamt 330.000 Aufrufen im Live-Ticker erzeugte das Spiel Dortmund gegen Mainz eine unglaubliche Resonanz und begeisterte Fans in ganz Österreich. Dieser herausragende Zugriffswert pulverisiert den bisherigen Rekordwert (271.000 Aufrufe beim Wiener Derby am 16. April 2023) und bestätigt einmal mehr die einzigartige Faszination des Fußballs.

Der BVB lieferte nicht nur auf dem Platz eine meisterhafte Leistung ab, sondern ließ auch das Interesse der Fans in ungeahnte Höhen steigen. Die stetig wachsende Fangemeinde des Ligaportals verfolgte gespannt jeden einzelnen Spielzug und fieberte mit den Schwarz-Gelben mit. Der pulsierende Rhythmus des Live-Tickers vermittelte das Gefühl, hautnah am Geschehen teilzuhaben.

Der langjährige und ehrenamtliche Reporter Mathias Haderer tickerte dabei mit aller Begeisterung und Leidenschaft diese hochemotionale Partie. Im Ligaportal-Interview zeigt sich der 23-Jährige erfreut.

Mathias, du bist mit unvorstellbaren 277.965 Bonuspunkten der fleißigste Live-Ticker-Reporter auf ligaportal.at. Wie viel bedeutet dir es, dass du gestern das meistgeklickte Spiel in der Ligaportal-Historie getickert hast?

Mathias Haderer: „Das sind wirklich beeindruckende Zahlen und für mich ist es immer wieder eine große Ehre, so bedeutende Spiele tickern zu dürfen. Auf jeden Fall motiviert es mich für die Zukunft, weiter Gas zu geben."

Wie viele Spiele tickerst du pro Wochenende durchschnittlich und wie geht sich das zeitlich alles aus?

Mathias Haderer: „Durchschnittlich sind es 7 bis 10 Spiele pro Wochenende! Zeitlich ist alles perfekt eingeplant – eine Abstimmung mit den eigenen Spielen in meinem Verein ist ja ebenfalls notwendig.“

Und was sagt eigentlich deine Frau dazu?

Mathias Haderer: „Trotz des großen Zeitaufwandes bleibt immer genügend Freizeit, um das Familienleben genießen zu können - ohne Planung wäre das so allerdings nicht möglich für mich.“

Mathias Haderer ist 23 Jahre alt und kommt aus Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden, NÖ). Beruflich ist er bei der ÖBB Rail Cargo als Speditionskaufmann engagiert, wobei der derzeit den Zivildienst bei der FF Wiener Neustadt absolviert.

Mathias ist seit 2015 als freiwilliger Live-Ticker-Reporter auf Ligaportal.at aktiv:

1.Platz: TOP Live Ticker Reporter: 2015/16 (9.872 Punkte), 2016/17 (25.675 Punkte), 2017/18 (32.866 Punkte), 2018/19 (40.728 Punkte), 2019/2020 (34.241 Punkte), 2020/2021 (59.885 Punkte), 2021/2022 (40.210 Punkte)

Zur Info: für einen korrekten Live-Ticker gibt es 50 Bonuspunkte. Im Ligaportal Live-Ticker-Center (ticker.ligaportal.at) sind aktuell über 300.000 Fans registriert, wovon ca. 10.000 aktiv als Live-Ticker-Reporter fungieren.