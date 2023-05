Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht in Trainer Thomas Tuchel einen der Hauptschuldigen für das wohl bevorstehende Ende der Meisterserie seines Ex-Klubs FC Bayern München. "Er hatte immerhin zwei Monate Zeit. Diese Meisterschaft zu verspielen, geht auch auf seine Kappe", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Matthäus nimmt Tuchel in die Verantwortung

Foto: AFP/SID/HAITHAM AL-SHUKAIRI

"Diese Mannschaft hat keinen Biss, keinen Willen, keine richtige Identifikation mit diesem Verein"

Tuchel hatte die Münchner Mitte März auf Platz 2 von Trainer Julian Nagelsmann übernommen. Wenn Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Ligaportal-Liveticker) den FSV Mainz 05 schlägt, ist die erste Bayern-Saison ohne Titel seit 2012 besiegelt. "Es muss sich eine Menge ändern, auf und neben dem Platz, damit das wieder in eine erfolgreiche Richtung geht", so Matthäus.

Vorstandschef Oliver Kahn würde Matthäus aber im Amt belassen. "Die Chefetage ist auch noch nicht allzu lange gemeinsam am Werk. Ähnlich wie in der Mannschaft war der Neubeginn hier gefühlt noch gar nicht so richtig abgeschlossen, da wird schon über den nächsten diskutiert", schrieb der 62-Jährige.

Er wünsche Kahn daher, "dass er weitermachen darf und will hier nicht draufhauen". Fehler habe auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic gemacht und "offenbar nicht nur gute Transfers getätigt, die zueinander passen und harmonieren. Wir haben ihn alle für die tollen Namen gelobt, aber diese Mannschaft hat keinen Biss, keinen Willen, keine richtige Identifikation mit diesem Verein. Sonst würden sie anders Fußball spielen, wenn sie dieses Trikot anziehen".

© 2023 SID