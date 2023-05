Der Titelkampf gipfelt diesen Samstag im Saisonfinale

Kampfansagen von Niklas Süle, Trainerchaos in München und fragwürdige Statements von Markus Söder. Der SID blickt mit bemerkenswerten Sprüchen vor dem Saisonfinale in der Bundesliga auf einen außergewöhnlichen Titelkampf zurück.

MAI 2022

"Ich habe gehört, dass die Konkurrenz sich Hoffnung macht, nächste Saison vielleicht mal Meister werden zu können. Ich habe hier oben schon das ein oder andere von mir gegeben, aber eins sag ich euch: Diese Hoffnung können die sich abschminken." - Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn gibt nach der Meisterschaft 2021/22 auf dem Rathausbalkon am Münchner Marienplatz eine erste Prognose für die kommende Saison ab.

JULI 2022

"Jetzt hoffe ich, dass ich diese Erfolge mit Dortmund wiederholen kann. Was heißt hoffen: Daran glaube ich fest!" - Nationalspieler Niklas Süle schickt nach seinem Wechsel vom FC Bayern zum BVB eine Kampfansage nach München - und erntet Gelächter.

AUGUST 2022

"So eine Lust, so eine Leistung habe ich lange nicht gesehen. Diese Mannschaft ist die Zukunft." - Kaiser Franz Beckenbauer zeigt sich nach dem 6:1 der Münchner bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt begeistert.

"Es werden auch noch andere Spiele kommen, wo wir sagen, heute hat der Mittelstürmer gefehlt." - Thomas Müller hat da wohl so eine Vorahnung.

SEPTEMBER 2022

"Niki kommt jetzt rausgekrochen, von dem hört man ein paar Sprüche." - Joshua Kimmich muss sich nach vier sieglosen Spielen in Serie mit dem FC Bayern wohl so einiges anhören. Auch von Niklas Süle.

OKTOBER 2022

"Wir müssen jetzt schnell in die Puschen kommen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Mannschaften über uns immer unentschieden spielen oder verlieren." - Oliver Kahn sieht nach dem 2:2 in der Liga beim BVB Gesprächsbedarf. Bayern gewinnt anschließend sechs Spiele in Folge.

NOVEMBER 2022

"Was wir gespielt haben, war unter aller Kanone, wie wir verteidigt haben, das habe ich selten erlebt." - Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke mit scharfer Kritik nach dem 2:4 des BVB in Mönchengladbach. Dortmund geht mit neun Punkten Rückstand auf den FC Bayern in die WM-Pause.

JANUAR 2023

"Die Tabellensituation ist nur eine vorläufige, noch ist nichts verloren." - Niklas Süle will trotz des enormen Rückstands nicht aufgeben - und erntet erneut Gelächter.

MÄRZ 2023

"Julian macht es sehr gut. Wir planen mit ihm langfristig. Die Trainer-Diskussion zwischendurch kam von außen." - Bayern-Präsident Herbert Hainer stärkt Nagelsmann den Rücken. Kurz darauf verlieren die Münchner in Leverkusen - Dortmund ist Tabellenführer.

"Wenn Du keinen Bock hast, dann leg' auf." - Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic nimmt Kontakt mit Thomas Tuchel auf.

"Wir haben unsere Ziele für diese und auch nächste Saison gefährdet gesehen." - Oliver Kahn erklärt das überraschende Nagelsmann-Aus.

APRIL 2023

"Plötzlich stand ich in der Arena und war Trainer für den FC Bayern." - Thomas Tuchel gewinnt sein erstes Spiel als Bayern-Trainer mit 4:2 gegen den BVB - und übernimmt die Tabellenführung.

"Die Dortmunder sind eigentlich fast zu doof, um deutscher Meister zu werden." - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) überzeugt nach dem 3:3 des BVB in Stuttgart mit geballter Fußball-Expertise. Noch liegen die Münchner zwei Punkte vorne.

"Dortmund ist einfach schlau - die Bayern in Sicherheit wiegen, die Bundesliga für die Fans spannend halten und dann zuschlagen." - Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, hält dagegen.

MAI 2023

"Ich habe nichts geplant ab dem 28. Mai – mit der Hoffnung, dass wir da von mir aus in den Bierkönig gehen." - Niklas Süle hält sich alle Optionen offen - und erntet ausnahmsweise mal kein Gelächter.

"Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll." - Thomas Tuchel gehen nach der Niederlage gegen RB Leipzig am vorletzten Spieltag die Erklärungen aus.

"Die Stadt wird eine Woche lang brennen." - Der BVB übernimmt am 33. Spieltag die Tabellenführung - und Julian Brandt weiß, was die Dortmunder nun erwartet.

