Reus wartet noch auf seinen ersten Meistertitel

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Sebastian Kehl würde den Titelgewinn mit Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga besonders Marco Reus gönnen. "Der ganze Klub, die ganze Stadt würde sich riesig mit ihm freuen. In seiner Rolle als Kapitän weiß ich, was es ihm bedeuten würde", sagte der BVB-Sportdirektor: "Marco hat hier viele Geschichten geschrieben. Er hat hier viele Jahre sehr, sehr Großes geleistet, er hat wahnsinnig viele Tore geschossen."

Der bislang fehlende Meistertitel könne für Reus eine Erlösung werden: "Man hat ihm immer wieder nachgesagt, dass er nie deutscher Meister geworden ist. Das hat ihm immer wieder leidgetan, das hat ihn verletzt." Kehl betonte, er erlebe den 33-Jährigen "sehr fokussiert, er wird alles dafür tun. Das könnte seine bisherige Zeit hier abrunden."

