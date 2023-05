Thomas Reis will sich für Samstag noch nicht festlegen

Vor dem entscheidenden Spiel um den Bundesliga-Klassenerhalt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig ist bei Schalke 04 die Torhüter-Frage weiterhin offen. "Ralf Fährmann hat soweit gut trainiert. Es sah sehr stabil aus", sagte Trainer Thomas Reis, dessen Mannschaft bei einer Niederlage beim Pokalsieger definitiv abgestiegen ist.

Nach einem Faserriss im Adduktoren-Bereich war Fährmann zuletzt von Alexander Schwolow vertreten worden. Der 30-Jährige leistete sich allerdings am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt einen folgenschweren Fehler. Reis will nach dem Abschlusstraining am Freitag eine Entscheidung zwischen den beiden Keepern treffen.

In Leipzig ein Unentschieden anzustreben und auf eine gleichzeitige Niederlage des Abstiegskonkurrenten VfL Bochum im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen zu hoffen, ist für Reis keine Option: "Auf einen Punkt werden wir definitiv nicht spielen, das können wir nicht."

