Steffen Baumgart sieht die Bayern als stärkstes Team

Foto: AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Trainer Steffen Baumgart geht die Aufgabe seines 1. FC Köln gegen Rekordmeister Bayern München am letzten Bundesligaspieltag mit großer Demut an. "Es ist immer noch die beste Mannschaft, die wir in Deutschland haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das hier einfach so aus der Hand geben", sagte Baumgart vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky), das den Ausgang der Meisterschaft beeinflussen kann.

München muss in Köln gewinnen und auf einen Ausrutscher von Tabellenführer Borussia Dortmund in dessen Parallelspiel gegen den FSV Mainz 05 hoffen. Baumgart wiederum will unabhängig vom Titelkampf "alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen". Alle "freuen sich auf das Spiel und die Herausforderung", sagte Baumgart: "Wir können das Ergebnis nur beeinflussen, wenn es bei uns zu 100 Prozent läuft und beim Gegner vielleicht nicht."

Es sei normal, dass Mannschaften Schwankungen in ihren Leistungen zeigen, so Baumgart. Bei den Bayern sei dies "zum ersten Mal in elf Jahren" der Fall. "Vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv, aber ich habe sie nicht so schlecht gesehen. Ich glaube nicht, dass wir uns über die Qualität der Bayern Gedanken machen sollten", sagte der 51-Jährige: "Es wird mir viel zu viel negativ über sie geschrieben."

Derweil verschwendet der Coach keinen Gedanken an große Gesten für Jonas Hector (Karriereende) und Timo Horn (auslaufender Vertrag), für die es das letzte Spiel für den FC sein wird. "Timo ist die Nummer zwei, daher wird Marvin (Schwäbe, d. Red) im Tor stehen. Wir konzentrieren uns darauf, das Spiel erfolgreich zu gestalten", sagte Baumgart. Auch eine Auswechslung Hectors in den Schlussminuten sei nicht angedacht, "weil es hoffentlich bis zum Ende eng zugeht".

