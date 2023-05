Stuttgart könnte noch direkt absteigen

Foto: AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart geht mit Optimismus in den letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. "Die Stimmungslage ist gut. Wir hatten eine gute Trainingswoche mit guten Einheiten und wir freuen uns auf das Spiel am Samstag", sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag.

Nur bei einem Sieg gegen die bereits gerettete TSG Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky) bleiben die Stuttgarter (32 Punkte/-12 Tore) auf jeden Fall erstklassig. Im ungünstigsten Fall könnten sie aber noch noch vom VfL Bochum (32 Punkte/-35 Tore) und Schalke 04 (31/-34) überholt werden und direkt absteigen.

In der vergangenen Saison rettete den VfB am letzten Spieltag erst ein Last-Minute-Tor von Wataru Endo zum 2:1 gegen den 1. FC Köln vor dem Abstieg. "Es schadet nicht, dass viele Jungs in der Mannschaft wissen, dass sie den Klassenerhalt schon mal im Saisonfinale geschafft haben", sagte Hoeneß, "aber das Ganze ist ein Jahr her und die Konstellation eine andere".

Vom 4:1 in der vergangenen Woche bei Mainz 05 will sich Hoeneß nicht blenden lassen. "Wir waren erleichtert, aber ich habe keine unangemessene Euphorie gesehen. So gesehen ist die Überzeugung da, dass wir das zu Hause reißen - uns aber auch alles abverlangt wird", sagte er.

Verzichten muss Hoeneß am Samstag im Duell gegen Ex-Trainer Pellegrino Matarazzo voraussichtlich auf Dan-Axel Zagadou. Der Abwehrspieler hat seine Kopfverletzung auskuriert, "allerdings hat er jetzt Beschwerden am Fuß, sodass wir davon ausgehen müssen, dass er uns nicht zur Verfügung steht", berichtete der Trainer.

© 2023 SID