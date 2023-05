Jürgen Klopp hofft auf einen Erfolg Borussia Dortmunds

Jürgen Klopp fiebert am Samstag aus der Ferne mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund im Titelrennen der Fußball-Bundesliga mit. "Ich bin ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein", sagte der Teammanager des FC Liverpool am Freitag auf einer Pressekonferenz: "Ich weiß, was es der Stadt und auch insgesamt bedeuten würde. Bayern mag das anders sehen, aber es ist kein Spaß, wenn derselbe Verein immer Meister wird."

Klopp hatte mit dem BVB 2011 und 2012 den Titel geholt, seither ging die Schale nur noch an die Münchner. "Es ist lang genug her. Ich kenne Edin Terzic sehr gut, ich kenne sehr viele Leute in Dortmund sehr gut. Wir waren immer in Kontakt und sind es noch. Und wir alle wissen, dass die Bayern nächstes Jahr zurückschlagen werden. Wenn jetzt die Lücke da ist, muss man durchgehen. Das wäre unfassbar", sagte Klopp.

Dass der BVB dafür einen Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 benötigt, bei dem Klopp ebenfalls lange Trainer war, stört den 55-Jährigen nicht: "In diesem Fall kann ich sagen: Ich wäre glücklich, wenn Dortmund dieses eine Mal gegen Mainz gewinnt, das wäre kein Problem. Ja, ich hoffe, dass Dortmund gewinnt." Das Titelrennen in Deutschland habe er "natürlich" im Blick: "Ich bin ja nicht tot, ich lebe."

