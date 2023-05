Der FC Bayern München zieht offenbar erste personelle Konsequenzen angesichts einer in weiten Teilen enttäuschenden Saison. Laut Informationen des "Kickers" und der "Bild"-Zeitung trennt sich der Verein trotz des Gewinns der elften Meisterschaft in Folge von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Demnach wird der bisherige Vize und Finanzchef Jan-Christian Dreesen neuer Vorstandsvorsitzender. Medienberichten zufolge plant der Klub, die Entscheidung im Laufe des Tages bekanntzugeben.

Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sind weg!

Foto: FIRO/FIRO/SID

Ursprünglich waren Zukunfts-Entscheidungen erst auf der auf den kommenden Dienstag verschobenen Aufsichtsratssitzung erwartet worden. Es soll aber nun schon zuvor eine außerordentliche Sitzung des Gremiums um Ehrenpräsident Uli Hoeneß gegeben haben. Der nun befördert 55-jährige Dreesen sollte den Verein eigentlich in Kürze verlassen. Kahn fehlte bereits im Kölner Stadion beim entscheidenden Spiel - eine Grippe wurde aus Vereinskreisen als Grund genannt.

Eine Kopie der Meisterschale nahm nach dem 2:1-Sieg der verletzte Kapitän Manuel Neuer ausgerechnet von seinem möglicherweise neuen Chef in Empfang. Dreesen übergab sie in seiner Funktion als DFL-Funktionär. Weil der Dortmund als Tabellenführer in den letzten Spieltag gegangen war, war die Originalschale aber in Dortmund.

Kein "Ruhepol"

Der FC Bayern hat eine sehr unruhige Saison hinter sich, in der mit dem teuersten Kader sportliche Erfolge ausblieben. Zeitpunkt, Abwicklung und Kommunikation des vor zwei Monaten vollzogenen Trainerwechsels von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel sorgten intern und extern für Debatten. Kahn und Salihamidzic gaben kein gutes Bild ab. Tuchel hatte erst am gestrigen Freitag angemahnt, dass das Vereinsgelände an der Säbener Straße in München wieder zu einem "Ruhepol" für die Mannschaft werden müsse.

Kahn auf Twitter: "Leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Club untersagt wurde"

Via Twitter gratulierte Oliver Kahn der Mannschaft zur gewonnenen Meisterschaft. Allerdings gab er im gleichen Tweet auch bekannt, dass er nicht mit den Spieler feiern könne, da es ihm vom Club untersagt wurde.

Unglaublich! Ein ganz großes Kompliment und Gratulation Jungs! Ich hab's euch immer gesagt! Immer bis zum Schluss alles geben und niemals aufgeben. Ich bin unheimlich stolz auf euch und diese Leistung! Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch… — Oliver Kahn (@OliverKahn) May 27, 2023

>>> Zum Live-Ticker der 34. Runde in der DE Bundesliga