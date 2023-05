Heidenheim will den Aufstieg perfekt machen

Foto: IMAGO/Frank Scheuring/IMAGO/Frank Scheuring/SID/Frank Scheuring

Der 1. FC Heidenheim kann erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufsteigen. Mit einem Sieg bei Jahn Regensburg ist dem Team von der Ostalb der zweite Platz nicht mehr zu nehmen. Bei einem Patzer steht der Hamburger SV bereit, um mit einem Sieg seinerseits nach fünf Jahren die Rückkehr in die 1. Liga perfekt zu machen. Alle Begegnungen am letzten Zweitligaspieltag beginnen um 15.30 Uhr. Der Tabellendritte muss in die Relegation.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kann ihre beeindruckende Weltmeisterschaft mit der ersten WM-Medaille seit 1953 krönen. Für Bundestrainer Harold Kreis wäre es das perfekte erste Turnier hinter der deutschen Bande. Das WM-Finale beginnt um 19.20 Uhr, das Spiel um Platz drei um 14.20 Uhr.

Die Frauen von Bayern München haben die Chance, zum fünften Mal deutscher Meister zu werden. Mit einem Sieg gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht Turbine Potsdam ist der Titel sicher. Patzen sie, hat der VfL Wolfsburg mit einem Sieg gegen den SC Freiburg die Chance, den Titel doch noch zu verteidigen. Die Partien werden jeweils um 14.00 Uhr angepfiffen.

Max Verstappen oder Sergio Perez? Einen anderen Sieger gab es in den ersten fünf Saisonrennen noch nicht. Ab 15.00 Uhr fahren die Formel-1-Piloten mit ihren Boliden durch die Straßen im Fürstentum Monaco. Vor allem Aston Martin und Ferrari lauern auf einen Ausrutscher der Dominatoren.

© 2023 SID