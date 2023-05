Der FCA geht in seine 13. Bundesliga-Saison in Folge

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/kolbert-press/Jan Brüggemann

Zwei Minuten lang starrten die Spieler des FC Augsburg gebannt auf ihre Handys, dann wich die Anspannung der puren Freude: Als das Remis des Verfolgers VfB Stuttgart und damit der eigene Klassenerhalt perfekt waren, rannte die Mannschaft erleichtert in die Fankurve. Weniger später trugen die Spieler weiße T-Shirts mit der Aufschrift "Die Wilde 13" - schließlich geht der FCA im Sommer in seine 13. Erstliga-Saison in Folge.

"Wir sind erleichtert, aber wir haben uns die letzten Spiele ganz anders vorgestellt", sagte Trainer Enrico Maaßen. Das 0:2 (0:2) bei Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag war die dritte Niederlage in Folge, um ein Haar wäre Augsburg noch auf den Relegationsplatz abgerutscht. So aber reichte es für Rang 15 und den T-Shirt-Spruch aus "Jim Knopf und die Wilde 13", eine der berühmtesten Geschichten der Augsburger Puppenkiste.

Maaßen war dann auch hin- und hergerissen. "Es fühlt sich nicht gut an, aber wir haben den Klassenerhalt erreicht und werden nun messerscharf analysieren", sagte der Coach: "Am Ende sind wir glücklich, dass wir die Klasse gehalten haben. Wenn du nach 34 Spieltagen dort stehst, hast du es auch verdient."

Nach 31 Runden hatten die Fuggerstädter noch beruhigende sechs Punkte Vorsprung auf Rang 16 gehabt, am Samstag um 17.18 Uhr war das Polster fast aufgebraucht. Hätte Stuttgart gegen Hoffenheim noch das Siegtor erzielt, stünde dem FCA ein "Nachsitzen" ins Haus. So aber durfte noch auf dem Rasen eine kleine Party beginnen. Das 13. Erstliga-Jahr, es kann kommen.

