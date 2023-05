Die Aktie des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat im frühen Feiertagshandel sämtliche Gewinne der vergangenen Woche wieder verloren - und noch mehr. Die Aktie rauschte am Pfingstmontag fast 30 Prozent in den Keller und notierte um kurz nach zehn Uhr bei 4,16 Euro.

Nach Titel-Blamage: BVB-Aktie stürzt ab

Foto: IMAGO/pepphoto /Horst Mauelshagen/IMAGO/pepphoto /Horst Mauelshagen/SID/IMAGO/pepphoto /Horst Mauelshagen

Am Freitagabend waren es noch 5,84 Euro, vor der erneuten Übernahme der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga zum Saisonfinale hin 4,44 Euro. Der BVB hatte am Samstag mit einem 2:2 gegen den FSV Mainz 05 den Titel verspielt, ein Sieg hätte zur neunten Meisterschaft der Vereinsgeschichte gereicht.

