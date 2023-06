Gegen Wiesbaden möchte die Arminia wieder jubeln

Arminia Bielefeld kämpft gegen den Absturz in die 3. Liga. Ein Jahr nach dem Abschied aus der Bundesliga müssen die Ostwestfalen in der Relegation gegen Drittligist SV Wehen Wiesbaden den nächsten Abstieg verhindern. Das Hinspiel in Wiesbaden beginnt um 20.45 Uhr.

Die große Überraschung steht bevor: Außenseiter ratiopharm Ulm kann mit einem Sieg in heimischer Halle das Finalticket in der Basketball Bundesliga lösen. In der Best-of-Five-Serie führen die Ulmer mit 2:0 gegen Pokalsieger Bayern München, im Viertelfinale hatte das Team von Trainer Anton Gavel bereits den deutschen Meister Alba Berlin aus den Play-offs geworfen. Tip-off in Ulm ist um 19.00 Uhr.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft spielt bei der Fußball-Europameisterschaft in Ungarn um den Titel. Im Endspiel von Budapest trifft die Mannschaft von Christian Wück auf Frankreich. In der Gruppenphase besiegte das DFB-Team die Franzosen mit 3:1, um 20.00 Uhr soll nun der erste EM-Titel seit 2009 her.

