Borussia Dortmund steigt in die Virtual Bundesliga ein

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund wird in der Saison 2023/24 zum ersten Mal in der Virtual Bundesliga (VBL) im eFootball antreten. "Wir haben die Diskussion um die Aufnahme der VBL in die Lizenzierungs-Bestimmungen der DFL sehr entspannt und konstruktiv verfolgt, da wir in den vergangenen Jahren eine solide Grundlage gelegt haben, um die Akzeptanz und das Interesse unserer Anhänger sicherzustellen", sagt Alexander Mühl, der BVB-Direktor Marketing und Digitalisierung.

Der Fokus des BVB im Bereich eFootball werde auch weiterhin auf den Themen Unterhaltung und Interaktion mit der Community stehen. Die künftige Teilnahme an kompetitiven Wettbewerben sei ein ergänzendes Standbein zu diesem Ansatz.

Seit der Saison 2019/20 engagieren sich die Westfalen im Bereich eFootball. Das Ziel bleibe, "ein begeisterndes Angebot für Anhänger zu schaffen, die ihr Fansein auch im Bereich Gaming ausleben wollen", betonten die Schwarz-Gelben.

© 2023 SID