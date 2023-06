Weiterhin an Werders Seitenlinie: Ole Werner

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Werder Bremen hat nach dem geglückten Klassenerhalt in der Bundesliga den Vertrag mit Trainer Ole Werner (35) verlängert. Über die Laufzeit machten die Hanseaten in einer Mitteilung am Dienstag keine Angaben. Werner hatte Werder Ende November 2021 übernommen und mit den Grün-Weißen den Aufstieg geschafft, in der abgelaufenen Saison schaffte er am Ende Platz 13.

"Mit dem Aufstieg aus der 2. Bundesliga und dem Klassenerhalt in der nun abgelaufenen Spielzeit hat Ole Werner mit seinem Trainerteam und der Mannschaft hervorragende Arbeit geleistet", sagte Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball in Bremen: "Er hat die Mannschaft in einer sehr schwierigen Phase im Winter 2021 übernommen und es geschafft, mit seiner klaren Idee von einem attraktiven und offensiven Fußball eine erfolgreiche Einheit zu formen. Mit seiner Art und seiner Spielidee hat er großen Anteil daran, dass uns als Aufsteiger bereits am vorletzten Spieltag der Klassenerhalt gelungen ist und wir während der Saison nie auf einem Abstiegsplatz standen."

Werner will mit Werder Stück für Stück weiter nach oben. "Wir sind dabei, sukzessive ein Team aufzubauen und zu entwickeln, um Werder langfristig in der Bundesliga zu etablieren", sagte er: "Dieser Herausforderung stelle ich mich gerne, weil ich hier auch das Gefühl habe, dass alle Verantwortlichen an einem Strang ziehen und gemeinsam an diesem Ziel arbeiten."

© 2023 SID