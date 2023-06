Zingerle wird ein "Roter Bulle"

DFB-Pokalsieger RB Leipzig hat Torhüter Leopold Zingerle verpflichtet. Dies teilten die Sachsen am Mittwoch mit. Der 29-Jährige wechselt nach fünf Jahren beim aktuellen Zweitligisten SC Paderborn in die Messestadt. Für die Ostwestfalen absolvierte Zingerle, der beim FC Bayern ausgebildet wurde, 140 Partien - 28 davon in der Bundesliga.

"Jetzt bei einem Verein spielen zu dürfen, der jedes Jahr um Titel mitspielt, das ist schon etwas sehr Besonderes für mich", sagte Zingerle. Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl fügte an: "Leo ist ein Torwart mit reichlich Erst- und Zweitliga-Erfahrung, der ein starkes Positionsspiel mitbringt. Er ist sehr beweglich und mit beiden Füßen sehr variabel im Spielaufbau."

Derweil verlässt der norwegische Schlussmann Örjan Nyland nach neun Monaten den Verein. Der 32-Jährige war im vergangenen September nach Leipzig gekommen, nachdem sich Stammkeeper Peter Gulacsi einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Nyland kam als Ersatzmann von Gulacsi-Vertreter Janis Blaswich auf drei Pflichtspieleinsätze.

