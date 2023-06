Virkus erwartet Schmadtke auf der Bank

Die neue sportliche Führung des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach soll zukünftig auch zusammen an der Außenlinie agieren. Sport-Geschäftsführer Roland Virkus kündigte an, dass neben Trainer Gerardo Seoane auch Nils Schmadtke am Spielfeldrand auftauchen wird. "Dass der Sportdirektor Lizenz auf der Bank sitzt, ist für mich klar", sagte Virkus dem kicker.

Ob Seoane und Schmadtke dabei auch Mittelfeldspieler Manu Kone coachen werden, erscheint fraglich. Der 22 Jahre alte Franzose gilt als Verkaufskandidat. "Unsere Einstellung ist bekannt: Sind Summen im Spiel, über die ein Klub wie Borussia nachdenken muss, werden wir das tun", sagte Virkus zu einem möglichen Transfer Kones.

