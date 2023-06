„Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der FC Bayern ist einer der größten Clubs der Welt. Ich bin hier richtig. Mich gibt es nur mit 100 Prozent, und das werde ich in jedem Training vom ersten Tag an einbringen.“ #ServusKonrad



🎥 https://t.co/pnekfUb6EC #MiaSanMia #FCBayern