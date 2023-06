Schade debütierte im März für die A-Nationalmannschaft

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Nationalspieler Kevin Schade bleibt wie erwartet nach seiner Leihe beim englischen Erstligisten FC Brentford. Der SC Freiburg vermeldete am Montag den Vollzug des endgültigen Transfers. Im Januar hatten sich die Vereine auf eine anfängliche Leihe geeinigt, bei einer gewissen Zahl von Einsätzen sollte im Sommer eine Kaufverpflichtung greifen. Medienberichten zufolge liegt die zu Jahresbeginn festgeschriebene Ablöse bei knapp 25 Millionen Euro.

Damit würde Schade den Türken Caglar Söyüncü (2018 für 21,1 Millionen zu Leicester City) als teuersten SC-Verkauf ablösen. Der offensive Flügelspieler war in 18 von 20 möglichen Spielen in der Premier League zum Einsatz gekommen, stand dabei aber lediglich siebenmal in der Startelf. Im März war der 21-Jährige zu seinen ersten beiden Einsätzen in der A-Nationalmannschaft gekommen, in den kommenden Wochen soll er die U21 bei der EM verstärken.

© 2023 SID