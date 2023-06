Das erste Halbfinale der Nations League steht an

In den Niederlanden spielen vier Teams um den Titel in der Nations League. Der Wert ist fragwürdig, doch zumindest die Gastgeber formulieren Ambitionen. Das Team von Bondscoach Ronald Koeman trifft im ersten Halbfinale um 20.45 Uhr in Rotterdam auf Kroatien. Den zweiten Finalteilnehmer ermitteln am Donnerstag Spanien und Europameister Italien.

Nach zwei Spielen in Bonn geht die Finalserie um den Titel der Basketball-Bundesliga beim Stand von 1:1 in Ulm weiter. Die Telekom Baskets und Gastgeber ratiopharm Ulm können sich ab 20.30 Uhr Matchbälle erspielen. Eine Entscheidung fällt frühestens in Spiel 4 am Freitag in Ulm oder in Spiel 5 am Sonntag in Bonn.

