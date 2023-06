Mahmoud Dahoud wechselt ablösefrei nach Brighton

Der frühere Fußball-Nationalspieler Mahmoud Dahoud setzt seine Karriere nach dem Abschied von Borussia Dortmund wie erwartet in England fort. Der 27-Jährige schließt sich Brighton & Hove Albion an, das bestätigte der Klub aus der Premier League am Freitag. Dahoud wechselt ablösefrei und erhält bei den Seagulls einen Vierjahresvertrag.

"Ich freue mich, Mahmoud in meinem Team zu haben", sagte Trainer Roberto De Zerbi, "ich wollte ihn schon, als ich noch in Sassuolo war, ich bin sicher, dass er ein Top-Spieler für uns wird." Dahouds Vertrag in Dortmund war ausgelaufen, beim BVB kam der zweimalige Nationalspieler nur noch sporadisch zum Einsatz.

Brighton gehörte unter dem hoch gelobten De Zerbi als Sechster der Premier League zu den Überraschungen der abgelaufenen Saison. Dahoud trifft dort im Mittelfeld auf einen weiteren Deutschen: Pascal Groß war vor sechs Jahren vom FC Ingolstadt nach England gewechselt und zählt mittlerweile zu den Leistungsträgern. Auch der deutsche Stürmer Deniz Undav steht in Brightons Kader.

