Waren bei Bayern Kollegen: Kimmich und Lewandowski

Robert Lewandowski würde nur zu gerne auch beim FC Barcelona mit Joshua Kimmich zusammenspielen. "Jeder weiß, was das für ein Spieler ist. So ein Spieler ist der Wunsch eines jeden Trainers, das ist kein Geheimnis", sagte der Ausnahmestürmer nach dem Länderspiel-Erfolg mit Polen über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit Kapitän Kimmich (1:0).

Der DFB-Mittelfeldchef und Profi des FC Bayern wird offen von Barca-Trainer Xavi umworben. "Barcelona sucht immer die besten Optionen", sagte der frühere Münchner Lewandowski und ergänzte schmunzelnd: "Aber ich will über Jo nicht mehr sagen, weil ich in Ruhe Urlaub machen will."

Kimmich selbst hatte sich erst nach dem Länderspiel gegen die Ukraine (3:3) vor wenigen Tagen zu den Bayern bekannt. "Es war ja schwierig, das nicht mitzubekommen", sagte er über die öffentlichen Avancen von Xavi und betonte: "Generell ist es jetzt nicht so, dass ich mich großartig damit beschäftige. Ich habe ja, wie jeder sicherlich weiß, noch zwei Jahre Vertrag und wir haben Großes vor."

Xavi, hatte Kimmich mal verraten, sei "immer" sein "großes" Vorbild gewesen. Und ausgerechnet der einstige Mittelfeldstratege warb jetzt um ihn. "Kimmich ist ein Top-Mann, er versteht das Spiel fantastisch", sagte der Coach: "Wenn es eine offene Tür gibt, wird es Verhandlungen mit Bayern geben."

