Iwan Ordez hält dem VfL Bochum die Treue

Foto: IMAGO/eu-images/IMAGO/eu-images/SID/eu-images

Der ukrainische Abwehrspieler Iwan Ordez bleibt beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum. Die Westfalen einigten sich mit dem 30-Jährigen auf eine weitere Zusammenarbeit und nutzen wie in der vergangenen Saison die infolge des Krieges in der Ukraine beschlossene FIFA-Sonderregel für ausländische Profis, die in Russland unter Vertrag stehen.

In der abgelaufenen Spielzeit gehörte Ordez zu den Bochumer Leistungsträgern und absolvierte 33 Pflichtspiele. Bei Dynamo Moskau steht der Innenverteidiger noch bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag. Bis zu diesem Datum gilt auch die verlängerte FIFA-Sonderregel.

"Seine Robustheit, Zweikampfführung und Kopfballstärke haben uns defensiv wie offensiv geholfen. Er ist ein Leader und soll unserer Defensive auch zukünftig Halt und Stabilität geben", sagte der Technische Direktor Marc Lettau: "Sein Vertrag beinhaltet auch die Option, nach Ablauf der Sonderregelung zwei weitere Jahre beim VfL zu bleiben."

